Gouvernement Barnier : «Je suis favorable à une censure immédiate», lance Nicolas Dupont-Aignan

La première motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier, signée par 192 députés du Nouveau Front populaire, a été déposée vendredi, et sera défendue mardi après-midi par le Premier secrétaire du PS Olivier Faure. Pour Nicolas Dupont-Aignan, "il n'y a rien à attendre" de ce gouvernement puisque Michel Barnier n'a "aucune marge de manœuvre".

"Je serai favorable à une censure immédiate", a donc déclaré le président de Debout la France, invité du Grand Rendez-vous Europe 1/CNews/Les Echos dimanche, estimant que "la situation politique du pays est totalement bloquée".

"Emmanuel Macron a failli à son devoir de président de la République"

"Il y avait trois blocs, le bloc patriote, avec le Rassemblement national, le bloc du Nouveau Front populaire [...] et deux perdants, les macronistes et les Républicains. Emmanuel Macron a semé le chaos et a choisi comme Premier ministre, Michel Barnier. Emmanuel Macron a failli à son devoir de président de la République, il aurait pu nommer ceux qui étaient en tête, à savoir le Nouveau Front populaire même si je les combats de toutes mes forces", reconnaît-il.

"On aura une présidentielle anticipée"

Pour le président de Debout la France, deux solutions sont désormais possibles : la démission d'Emmanuel Macron ou un référendum. "Ce n'est pas en donnant un sursis à un gouvernement de bric et de broc, qui conduit la France au drame, qu'on va régler les problèmes. La seule façon de régler le problème du pays est de revenir aux urnes, soit par référendum soit par une présidentielle anticipée et vous verrez qu'on en aura une", a-t-il étayé.