Une fortune à 7 millions d'euros, un patrimoine de 5 millions d'euros, une assurance-vie évaluée à 1,5 million d'euros... Dans le gouvernement de Gabriel Attal, désormais au complet avec 34 membres, un ministre sur deux est millionnaire, indique L'Humanité.

17 millionnaires dans le gouvernement Attal

Si les déclarations d'intérêts et de patrimoine des nouveaux ministres ne seront publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) avant plusieurs mois, le journal L'Humanité, en se basant sur des archives, a déjà pu décompter 17 millionnaires dans le nouveau gouvernement.

La moitié des membres du gouvernement possèdent un patrimoine de plus d'un million d'euros

Selon le quotidien, en possédant un patrimoine d'un montant de 716.000 euros au minimum, les deux tiers du gouvernement feraient partie des 10% des Français les plus fortunés. À vrai dire, possédant plus de 1,03 million d'euros, la moitié du gouvernement feraient partie des 5% des plus riches. Parmi eux, neuf se trouveraient même dans la tranche des 1% les plus riches, c'est-à-dire un patrimoine de plus de 2,2 millions d'euros.

Sur la première marche, Franck Riester

Dans l'ordre, le ministre Franck Riester, ministre délégué au Commerce extérieur, est sur la première marche du podium. Sa fortune, estimée à dix millions d'euros, a été construite sur l'héritage de garages et concessions automobiles créés par un aïeul. À la deuxième place, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale. Amélie Oudéa-Castéra, désormais uniquement en charge du ministère des Sports, disposerait d'une fortune de sept millions d'euros. Un capital obtenu grâce à des actions gratuites accumulées chez Axa puis Carrefour.

Suivent le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et le ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie, Roland Lescure, avec tous deux un patrimoine évalué à cinq millions d'euros. Des revenus qui proviennent, pour le premier, de son ancien métier d'avocat, de droits d'acteur et de son passage au théâtre. Une richesse qui proviendrait de son ancienne profession à la Caisse de dépôt et de placement du Québec pour le deuxième.

Âgé de 34 ans, Gabriel Attal disposerait pour sa part d'une assurance-vie estimée à 1,5 million d'euros. Parmi les autres millionnaires du gouvernement cités : Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques (quatre millions d'euros de patrimoine), Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé des Affaires européennes (près de quatre millions d'euros de patrimoine), Dominique Faure, ministre déléguée aux Collectivités territoriales et à la Ruralité (près de deux millions d'euros de patrimoine), Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse (un million d'euros de patrimoine).

Sans mentionner le montant de leur patrimoine, Rachida Dati, Olivia Grégoire, Fadila Khattabi, Sylvie Retailleau, Christophe Béchu et Marc Fesneau sont aussi cités.