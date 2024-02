Pascal Praud et vous - Ministres millionnaires : «Pourquoi on ne met pas des gens comme nous au gouvernement ?», se demande un auditeur

Le gouvernement Attal est au complet depuis quelques jours, et après avoir fait les comptes, le journal L'Humanité affirme qu'au moins la moitié des ministres disposent d'un patrimoine de plus d'un million d'euros, et peuvent donc être considérés comme millionnaires. De quoi révolter Alain, traiteur à Saint-Nazaire, et auditeur d'Europe 1. Dans l'émission Pascal Praud et vous, il estime que cette composition ne reflète pas la société française. "Ce que j'aimerais, c'est qu'on ait des gens (qui n'ont pas de tels patrimoines). Pourquoi on ne met pas des gens comme nous au gouvernement ?", s'interroge-t-il au micro de Pascal Praud.