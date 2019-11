Gilets jaunes : "On a vu des barbares s'en prendre à l'espace public" à Paris, selon Christophe Castaner

INTERVIEW

Samedi, pour le premier anniversaire de la mobilisation des "gilets jaunes", de nombreux incidents ont émaillé les rassemblements parisiens, notamment place d'Italie. Lors de ces heurts, des manifestants vêtus de noir s'en s'ont pris aux policiers, mais aussi aux pompiers.

Castaner cible Mélenchon

Pour Christophe Castaner, invité dimanche du "Grand rendez-vous" Europe 1 avec CNews et Les Échos, "on n'a pas vu des méchants flics agresser de gentils manifestants". Pour lui, "on a vu des barbares, et je ne me trompe pas de mot et je ne mélange pas les mots et je pense à Jean-Luc Mélenchon, s'en prendre à l'espace public et obliger les policiers à intervenir".

Il a par ailleurs dénoncé les auteurs de l'incendie de l'école du cirque à Chanteloup-les-Vignes, fin octobre : "Ce sont des délinquants et des criminels, mais aussi des imbéciles."