"Gilets jaunes" : François Ruffin appelle à la "reconquête des ronds points" le 4 mai

Le député de la France insoumise François Ruffin invite lundi dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux à une "reconquête des ronds points par le barbecue" le samedi 4 mai, "pour les deux ans" de l'élection à l'Elysée d'Emmanuel Macron, après la présentation de son plan d'après grand débat.

Des barbecues sur les ronds-points. "On va soutenir les 'gilets jaunes' qui ont pris cette initiative", explique-t-il dans son "Bulletin de Ruffin". "L'Assemblée des assemblées" qui s'est tenue début avril à Saint-Nazaire a appelé à une "semaine Jaune d'actions à partir du 1er mai". "Il faut installer des barbecues sur les ronds points, il nous faut des merguez révolutionnaires", affirme François Ruffin.

Une mobilisation dans "la joie". Le député propose de diffuser gratuitement à cette occasion une version raccourcie de son documentaire sur les "gilets jaunes", J'veux du soleil. "Ça amène du monde, ça recrée du lien, de la convivialité". Le député Insoumis ne donne pas de mots d'ordre plus précis. "Le mot d'ordre c'est : le 4 mai on reprend les ronds points par de la joie, un grand banquet, pour les deux ans de Macron". "C'est les saucisses qu'on met au bout d'une pique. Tu vois comme on est pacifiste", ironise-t-il.