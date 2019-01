"Gilets jaunes" : 111 personnes interpellées samedi à Paris toujours en garde à vue

111 personnes sont toujours en garde à vue, dimanche, après leur interpellation en marge des manifestations des "gilets jaunes", samedi à Paris, indique le parquet de Paris à Europe 1.

Des arrestations en marge du mouvement. "Les violences ont pu être contenues grâce à un dispositif important, mobilisant 80.000 membres des forces de sécurité intérieure, axé sur la mobilité, la réactivité et la capacité à interpeller, qui a fait la démonstration de son bien-fondé", s'était félicité le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, samedi soir. Au total, 149 majeurs et six mineurs avaient été placés en garde à vue à Paris lors d'une journée marquée par un recul des actes de violence.

Concernant les majeurs, 25 procédures ont été classées sans suites, deux personnes vont faire l'objet d'une ordonnance pénale - une procédure de jugement simplifié - et 15 autres ont été déférées au parquet. Deux des mineurs ont été déférés.