En déplacement à Marseille, Gérald Darmanin défend son bilan en matière de sécurité

Gérald Darmanin sur le terrain à Marseille. Le ministre de l'Intérieur était en visite ce mercredi dans la cité phocéenne où il a enchaîné les réunions toute la journée. Au milieu de ces entretiens, le locataire de la place Beauvau a aussi inauguré la nouvelle compagnie républicaine de sécurité : la CRS 81. L'occasion pour Gérald Darmanin, de défendre son bilan sécuritaire. Pour ce faire, le "premier flic de France" s'est appuyé sur les 74 interpellations dans les deux principaux clans qui ensanglantent la ville ou encore sur les 21 millions d'euros d'avoirs criminels qui ont été saisis.

Autre statistique flatteuse pour les forces de l'ordre, les démantèlements d'au moins 40% des points de deal sur l'ensemble de la cité phocéenne en l'espace de deux ans. Malheureusement pour le ministre, la disparition du trafic sur la voie publique, n'est pas forcément synonyme de suppression totale du trafic qui prend d'autres traits. "Les autres formes sont ce qu'on appelle vulgairement le 'Uber shit', des livreurs qui apportent leurs doses aux gens. Nous allons désormais systématiquement contrôler les personnes qui livrent", annonce Gérald Darmanin.

Une tendance des livraisons en augmentation

Aujourd'hui, il reste compliqué de faire une estimation, mais la tendance des livraisons est bien réelle et se développe, selon les forces de l'ordre. "Depuis le Covid, il était plus facile se rendre chez les clients, et aujourd'hui les clients sont plus prudents et donc ils se déplacent moins", explique à Europe 1, Bruno Bartocetti du syndicat Unité SGP Police. Gérald Darmanin a aussi annoncé un renforcement des contrôles sur internet. Une tâche ardue, car les commandes sont passées via des messageries cryptées comme Telegram.