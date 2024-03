Gaza : «Nous allons vers le génocide, il est en cours», alerte Fabien Roussel

Après plus de cinq mois de guerre entre Israël et le Hamas, une délégation du Parti communiste français (PCF) s'est rendue en Israël et à Gaza pour y rencontrer des familles israéliennes et palestiniennes, ainsi que des personnalités politiques des deux camps. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français (PCF) et député du nord, était sur place. Invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1/ CNews/ Les Échos, il est revenu sur cette visite. Selon lui, "nous allons vers le génocide, il est en cours" à Gaza.

Pour Fabien Roussel, "le gouvernement de Monsieur Netanyahu est le pire gouvernement que ce pays [Israël] ait eu. Il occupe illégalement la Cisjordanie et il est en train d'effacer le peuple palestinien à Gaza", martèle le secrétaire national du PCF. Depuis le 7-octobre et la riposte israélienne, plus de 31.000 personnes sont mortes à Gaza, selon les derniers chiffres du Hamas.

Pour Fabien Roussel, la situation à Gaza est comparable "au ghetto de Varsovie"

Gaza est "un territoire qui est enfermé, sans aucune issue, où il y a 2,1 millions d'habitants. En même temps, ils sont bombardés et il n'y a aucune aide humanitaire qui rentre. Comment vous appelez ça ? Qu'est-ce qu'il y a comme comparaison dans l'Histoire ?", interroge le député du Nord. "D'une telle ampleur, je n'en ai pas trouvé. Et quand on regarde dans l'histoire récente des sièges où des populations ont été assiégées, bombardées, exterminées. C'est Sarajevo. C'est le ghetto de Varsovie", compare Fabien Roussel, assurant toutefois ne pas vouloir "nazifier" Israël.

Faisant part de son "émotion" à son retour de sa visite, Fabien Roussel raconte avoir rencontré "un papa israélien qui a perdu son fils de 52 ans le 7 octobre. La manière dont il le raconte est sans haine mais avec beaucoup de colère contre le gouvernement israélien de Monsieur Netanyahu. J'ai rencontré deux jours après un papa palestinien qui venait de perdre son fils de 13 ans dans un camp de réfugiés parce que l'armée israélienne fait des incursions tous les jours dans les camps de réfugiés et ils tirent sans sommation des enfants et des femmes", affirme-t-il.

Pour le secrétaire national du PCF, la seule possibilité est celle d'une solution à deux États. "Il n'y aura pas de sécurité dans ce pays tant qu'ils n'auront pas chacun un état dans lequel ils pourraient vivre en sécurité", conclut-il au micro du Grand Rendez-vous.