Gabriel Attal va recevoir les forces vives jeudi et responsables de la majorité vendredi.

Le Premier ministre Gabriel Attal va recevoir séparément à compter de ce jeudi les forces vives du pays, à savoir chacune des organisations syndicales, patronales et organisations d'élus, a appris l'AFP mercredi auprès de son entourage.

Un déjeuner prévu avec les chefs des groupes parlementaires de la majorité

Le chef du gouvernement déjeunera en outre vendredi avec les chefs des groupes parlementaires de la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'annonce de ces rencontres est le signe d'une "mise au travail très rapide" du gouvernement, fait valoir une source au sein de l'exécutif. "Parce que chaque jour compte, je réunirai toutes les forces vives du pays dès cette semaine pour enclencher ensemble cette nouvelle étape", avait déclaré Gabriel Attal mardi lors de la passation de pouvoir avec Elisabeth Borne.

Aux élus de la majorité, l'ancien député des Hauts-de-Seine avait dit sa "promesse de toujours rester l'un des leurs". À l'Assemblée, les chefs de groupes sont Sylvain Maillard pour les députés du parti présidentiel Renaissance, Laurent Marcangeli pour Horizons et Jean-Paul Mattéi pour le MoDem. Au Sénat, il s'agit de François Patriat, président du groupe RDPI (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) et de Claude Malhuret, chef de file des sénateurs Les Indépendants - République et Territoires.