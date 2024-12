Frédéric Valletoux (Horizons) appelle Bayrou à prendre le temps de bâtir une «feuille de route»

Fraîchement nommé Premier ministre le 13 décembre, le chef du MoDem François Bayrou marche déjà sur un fil pour composer son gouvernement, menacé de censure avant-même sa formation. Pour les députés Horizons, l'important est que le Premier ministre prenne son temps pour sa feuille de route.

L'ancien ministre de la Santé et député (Horizons) Frédéric Valletoux a appelé samedi 14 décembre sur France 2 le Premier ministre François Bayrou à prendre "le temps de définir une feuille de route" avant de composer son équipe gouvernementale.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un "pacte" pour le nouveau gouvernement

"Je pense que l'exigence première, ce serait une exigence de méthode, qu'on ne se précipite pas dans la composition du choix d'une équipe gouvernementale, mais qu'on fasse précéder cela par un vrai travail" pour définir "quelle sera la feuille de route, quels sont les sujets que dans les prochains mois" le gouvernement "va vouloir prendre à bras le corps", a déclaré Frédéric Valletoux.

Le président d'Horizons Édouard Philippe "avait plaidé dès la fin des législatives de 2022" pour rédiger une forme de pacte de gouvernement, "en disant à (la Première ministre d'alors) Élisabeth Borne "on n'y arrivera pas, à faire des majorités au cas par cas, et texte par texte". "On ne l'a pas fait avec Gabriel Attal, on ne l'a pas fait avec Michel Barnier et donc il serait temps que cette fois-ci on prenne le temps de définir une feuille de route, et ensuite chacun se positionne", a-t-il argumenté.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Interrogé sur ce qui ferait que François Bayrou s'en tire mieux que son prédécesseur Michel Barnier (LR), censuré au bout de seulement trois mois, Frédéric Valletoux a souligné qu'il théorisait "depuis toujours" le fait de faire travailler ensemble les "hommes et les femmes de bonne volonté" issus des "deux rives" du champ politique.

Et alors que François Bayrou a, selon des sources au fait des discussions, imposé sa nomination à Matignon au président de la République, Frédéric Valletoux a estimé que c'était la preuve de sa "ténacité", "une vertu dont on a besoin pour le gouvernement de la France". L'ancien Premier ministre Édouard Philippe n'a lui pas réagi à la nomination de François Bayrou, qui pourrait voir ses appétits pour l'Élysée aiguisés par son passage à Matignon.