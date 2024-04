Frappes contre Israël, JO de Paris... Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a donné une interview exceptionnelle ce lundi matin, 100 jours avant les Jeux olympiques de Paris. Interrogé par les chaînes BFMTV et RMC, le président français a saisi l'occasion pour confirmer la position de la France quant à l'attaque lancée par l'Iran contre Israël dans la nuit de samedi à dimanche.

Des interceptions de drones menées par la France

La France a procédé à "des interceptions" de missiles et drones iraniens visant Israël dans la nuit de samedi à dimanche à la demande de la Jordanie, a confirmé Emmanuel Macron. "Nous avons une base aérienne en Jordanie (…) L'espace aérien jordanien était violé par ces tirs. Nous avons fait décoller nos avions et nous avons intercepté ce que nous devions intercepter", a déclaré le président français sur les chaînes BFMTV-RMC. En décidant de "frapper Israël" depuis son sol, l'Iran a provoqué "une rupture profonde", a-t-il également estimé.

"Nous allons tout faire pour éviter l'embrasement (…) et donc essayer de convaincre Israël qu'il ne faut pas répondre en escaladant, mais plutôt isoler l'Iran, réussir à convaincre les pays de la région que l'Iran est un danger, accroître les sanctions, renforcer la pression sur les activités nucléaires et puis retrouver un chemin de paix dans la région", a-t-il déclaré.

La France parle "à tous les pays de la région (…) Ce qu'on essaie d'être, c'est une puissance médiatrice", a ajouté le président français qui va reparler dans la journée au Premier ministre israélien. Mais ce sont "les Américains qui ont un rôle très important à jouer pour contenir l'Iran", a-t-il reconnu.

Une "trêve olympique"

Emmanuel Macron a assuré ce lundi "vouloir tout faire pour avoir une trêve olympique" pendant les JO de Paris qui doivent être "un moment aussi diplomatique, de paix".

"On veut œuvrer à la trêve olympique et je pense que c'est une occasion sur laquelle je vais d'ailleurs essayer d'engager beaucoup de nos partenaires", comme la Chine, dont le président "vient dans quelques semaines à Paris", a-t-il dit sur les chaînes BFMTV-RMC.

La cérémonie d'ouverture des JO pourrait être "limitée au Trocadéro"

En cas de menace terroriste, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, prévue sur la Seine le 26 juillet, pourrait être "limitée au Trocadéro", voire "rapatriée dans le Stade de France", a également déclaré Emmanuel Macron sur BFMTV et RMC.

"Cette cérémonie d'ouverture" le long de la Seine, "c'est une première au monde. On peut le faire et on va le faire", a dit le président dans une interview pour marquer le compte à rebours à 100 jours des JO. Mais "il y a des plans B et même des plans C", "et on les prépare en parallèle", "on fera une analyse en temps réel" des risques, a-t-il ajouté.

"Confiance" dans les syndicats vis-à-vis des menaces de grève

Emmanuel Macron a dit lundi sur BFMTV et RMC sa "confiance" dans les syndicats et leur "esprit de responsabilité" alors que certains comme la CGT et FO ont déposé des préavis de grève pour la période des jeux olympiques cet été.

"La France, c'est une équipe, c'est une nation unie et donc on est au rendez-vous de cette exemplarité", a-t-il lancé. "Et moi j'ai confiance dans les syndicats. Ils ont l'esprit de responsabilité, ils seront à nos côtés", a-t-il plaidé.