François-Xavier Bellamy (LR) : "Nous avons besoin de transformer l'Europe en profondeur"

INTERVIEW

François-Xavier Bellamy le répète : "pour redonner tout son sens au projet européen, il faut transformer l'Europe en profondeur". L'adjoint au maire de Versailles, désigné tête de liste des Républicains pour les élections européennes, a précisé son projet, dimanche dans Le Grand Rendez-Vous d'Europe 1 avec CNews et Les Échos.

"Nous ne voulons plus subir". "Je voudrais rassembler tous ceux qui croient encore que l'Europe peut nous permettre de ne plus subir la mondialisation. Nous ne voulons plus subir l'Europe, nous voulons construire une Europe qui nous permette de maîtriser de nouveau notre destin". Et de prendre pour contre-exemple l'échec de la fusion entre Alstom et Siemens.

"L'Europe est à un carrefour de son histoire. Les peuples européens ont l'impression qu'elle nous fragilise dans la mondialisation, au lieu de nous renforcer. Nous devons transformer en profondeur la manière dont l'Europe s'est construite", prône @fxbellamy dans #LeGrandRDV — Europe 1 (@Europe1) 17 février 2019

"Nous avons plus besoin que jamais de cette alliance européenne". Sur la politique migratoire, sur les questions de défense ou d'économie, "nous avons plus besoin que jamais de cette alliance européenne", rappelle-t-il toutefois. Une sorte de ligne médiane, selon lui, entre "ceux qui voudraient quitter l’Europe ou défaire la façon dont elle s'est construite", et ceux qui "voudraient au contraire persévérer dans la voie d'une forme de déni qui a fait la preuve de son inefficacité".