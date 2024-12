François Bayrou, en quête de «solutions concrètes», décale d'un jour sa visite à Mayotte

Initialement prévue dimanche, la visite de François Bayrou à Mayotte débutera lundi, a indiqué Matignon samedi. Le Premier ministre sera notamment accompagné de ses ministres d'État Elisabeth Borne (Education) et Manuel Valls (Outre-mer), avec la volonté d'apporter "des solutions concrètes" aux habitants de l'île.

Le Premier ministre s'envolera dimanche soir pour Mayotte où il passera la journée de lundi, avant de se rendre en soirée sur l'île de La Réunion, importante base logistique située à 1.435 kilomètres, où il poursuivra sa visite mardi.

Il sera accompagné des ministres d'État Élisabeth Borne (Éducation) et Manuel Valls (Outremer) et des ministres Valérie Létard (Logement), Yannick Neuder (Santé) et Thani Mohamed Soilihi (Francophonie et Partenariats internationaux). Les détails de la visite de cette importante délégation ministérielle n'ont pas encore été précisés.

François Bayrou se rend à Mayotte "avec la volonté d'apporter des solutions concrètes aux populations sur place sur les questions d'éducation, de santé, d'habitat", a expliqué son entourage. Nommé Premier ministre le 13 décembre, veille du passage du cyclone, ce dernier avait suscité une vive polémique en se rendant le 16 décembre au Conseil municipal de Pau, ville dont il entend rester maire, après avoir participé en visio-conférence à une réunion de crise sur Mayotte.

Le bilan humain sur place reste toujours très incertain, avec 39 morts officiellement dénombrés et plus de 4.000 blessés.