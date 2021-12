François Bayrou alerte sur le déficit du commerce extérieur de la France

Comment permettre à la France de reconquérir le commerce extérieur ? Dans son rapport paru le 7 décembre sur le site du gouvernement, François Bayrou écrit que les Français ont été "exclus des secteurs d’excellence qui faisaient notre fierté et notre identité". Le Haut-Commissaire au Plan a déploré ce qu'il estime être une dégringolade du commerce extérieur. "Il suffit de prendre les chiffres en l'an 2000. Nous sommes positifs et bien placés dans le classement des pays européens et 20, 21 ans après, nous sommes très négatifs et très loin dans le classement des pays européens."

Les chiffres démontrent que la France a opté pour une économie davantage orientée vers la consommation que vers la production. Les pays voisins réalisent des excédents commerciaux vis-à-vis de la France dans leurs échanges de biens. L’excédent de la Belgique à l’égard de la France s’élevait à 3,9 milliards d’euros en 2019, celui de l’Italie à 5,9 milliards d’euros, et celui des Pays-Bas à 7,7 milliards d’euros.

Des "chiffres qui donnent le vertige"

François Bayrou compare la France à son voisin allemand, qui vient de voir Olaf Scholz entrer sur l'échiquier politique après le départ d'Angela Merkel, et sa situation économique favorable. "Cette année, nous serons entre 70 et 80 milliards de déficit", a détaillé Président du Modem sur le commerce extérieur. "Les Allemands sont à 200 milliards d'excédent et il est à craindre que l'année prochaine, les résultats soient encore plus inquiétants puisque certains parlent de 95-96 milliards allant vers 100 milliards de déficit. Et peut être que personne ne fait attention à des chiffres qui passent."

"Puis-je vous rappeler qu'un milliard, c'est mille millions d'euros. Si vous avez 80 milliards de déficit, ça veut dire que votre pays a 80.000 millions d'euros de déficit par an. Alors, ce sont des chiffres qui donnent le vertige, mais qui sont une représentation assez fidèle de la capacité de la France à créer et à exporter."

Dans son rapport, François Bayrou écrit que "nombre de ces faiblesses s’apparentent aux déséquilibres économiques imposés aux pays en voie de développement".