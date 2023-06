Fonds Marianne : Mohamed Sifaoui dit avoir été «manipulé» par les politiques

Mohamed Sifaoui, l'un des deux responsables de l'association principale bénéficiaire du Fonds Marianne, a affirmé avoir été "manipulé par le pouvoir politique" et regretté "avoir fait confiance à la secrétaire d'État Marlène Schiappa", lors d'une audition tendue au Sénat.

Il était auditionné par la Commission d'enquête du Sénat sur la gestion controversée du Fonds Marianne lancé en avril 2021 par Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la Citoyenneté, six mois après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Ce fonds, initialement doté de 2,5 millions d'euros, visait à financer des associations promouvant les valeurs de la République pour lutter contre le "séparatisme" et l'islam radical sur les réseaux sociaux.

"La première erreur que j'ai faite c'est d'avoir fait confiance à Mme Schiappa"

L'association dont Mohamed Sifaoui était directeur des opérations, l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (USEPPM), a été la principale bénéficiaire du fonds : 355.000 euros devaient lui être octroyés. "La première erreur que j'ai faite c'est d'avoir fait confiance à Mme Schiappa (actuellement secrétaire d'État chargé de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, ndlr), à ses équipes, d'avoir foncé", a déclaré Mohamed Sifaoui qui a estimé "avoir été piégé et instrumentalisé". "J'espère qu'ils l'ont fait inconsciemment", ajoute-t-il.

Une posture qu'il tient pendant l'entièreté de l'audition. Il ne veut pas être, de près ou de loin, comparé ou assimilé à la ministre qu'il taxe même de lâche. "Les gens engagés ont parfois cette naïveté de croire que les autres sont aussi engagés qu'eux. Quand vous êtes face au cynisme, vous oubliez parfois que vous pouvez être manipulé par le pouvoir politique. Ça a été mon cas", a-t-il lancé. "Non, Marlène Schiappa n'a pas été mon amie", "elle le sera encore moins demain", avait-il dit auparavant, ajoutant "je ne respecte pas les gens qui n'ont pas de courage".

Marlène Schiappa "n'est pas coupable, mais elle a une attitude de coupable"

Marlène Schiappa, qui a été auditionnée mercredi, "n'est pas coupable, mais elle a une attitude de coupable", a également déclaré Mohamed Sifaoui : "C'est bizarre elle n'a rien à se reprocher", selon lui. Elle "n'est pas coupable de détournement d'argent, ni d'un quelconque copinage", a-t-il estimé. Il a ajouté toutefois qu'elle était "responsable à ses yeux", "politiquement parlant", mais sans développer davantage.

Mohamed Sifaoui, qui a été, après le démarrage du Fonds Marianne, salarié à temps plein de l'USEPPM, a annoncé qu'il avait, par ailleurs, en même temps bénéficié d'un contrat de consultant avec le CIPDR, le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, l'organisme gestionnaire du fonds au sein du ministère de l'Intérieur, sous l'autorité de la ministre. Ce contrat était un "forfait", "de 39.500 euros hors taxe", de "novembre 2020 jusqu'à janvier 2023", a-t-il dit devant les sénateurs.