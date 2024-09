Finances publiques : Antoine Armand recevra «toutes les forces politiques représentées au Parlement»

Le nouveau ministre de l'Economie, Antoine Armand, va recevoir "toutes les forces politiques représentées au Parlement" au sujet de la situation très dégradée des finances publiques, a annoncé Bercy. Cette annonce intervient après des propos de Antoine Armand, qui avait affirmé, sur France Inter, que le RN n'appartenait pas à "l'arc républicain", conduisant la cheffe des députés du parti à la flamme à hausser le ton.

"Une concertation large des élus de la Nation"

"La situation économique et financière de la France réclame une concertation large des élus de la Nation", a indiqué le ministère de l'Economie et des Finances dans un communiqué. "Dans la ligne politique fixée par le Premier ministre et comme affirmé dans son discours de prise de fonction, Antoine Armand (...) recevra toutes les forces politiques représentées au Parlement", a-t-il ajouté.

"Il conviera prochainement chaque président de groupe dans cet état d'esprit pour évoquer les enjeux économiques et financiers du pays", selon la même source.

Pour Antoine Armand, le RN ne fait pas partie de l'arc républicain

Interrogé sur France Inter à propos de sa volonté de travailler avec l'ensemble des autres groupes politiques, de La France insoumise au Rassemblement national, Antoine Armand s'était dit ouvert à collaborer avec tous les partis, "pour peu qu'ils soient dans l'arc républicain", auquel n'appartient pas le RN selon lui.

Au sujet de LFI, il avait indiqué que "certains Insoumis ont malheureusement dépassé les bornes de la République". Après les propos du nouveau ministre, Marine Le Pen a exhorté le Premier ministre Michel Barnier à ce que la "philosophie" qu'il a exprimée "soit partagée par l'ensemble des ministres".