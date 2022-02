Crise ukrainienne : comment va se dérouler le face-à-face entre Macron et Poutine ?

ANALYSE

C'est un face-à-face au sommet. Emmanuel Macron rencontre Vladimir Poutine à Moscou lundi. Pour le chef de l'État, président du Conseil de l'Union européenne pour six mois, un seul objectif : la désescalade . Il s'est d'ailleurs coordonné dimanche soir avec son homologue américain, Joe Biden .

Une rencontre les yeux dans les yeux

Les deux dirigeants ont des choses à se dire : leur entretien devrait durer près de trois heures. Le début de la rencontre est prévu à 18 heures à Moscou, 16 heures à Paris. Un strict tête-à-tête dans l’enceinte du Kremlin où seuls des traducteurs et éventuellement des preneurs de notes seront présents. Ni les ministres, ni les diplomates ne seront aux côtés des deux chefs d’État.

Emmanuel Macron attendu à Moscou. Rdv à 18h H locale (16h H Paris) avec Vladimir Poutine. Quels sont les enjeux de cet entretien ? Que compte dire le PR français à son homologue russe ? Le point en direct dans le journal de 8h @Europe1 avec @dimitripavlenko & @F_Marsot#Ukrainepic.twitter.com/mO6Ni0dCZB — Jacques Serais (@JacquesSerais) February 7, 2022

Lors de leur dernier échange téléphonique, Vladimir Poutine a prévenu Emmanuel Macron : "Je t’attends, je veux aller au fond des choses avec toi." Selon l’Élysée, le président russe a également ajouté qu’il considérait son homologue français comme un "interlocuteur de qualité".

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine en formes de poupées russes dans un magasin de souvenirs près de la place Rouge à Moscou.

Crédits : Jacques Serais, Europe 1

L’objectif d’Emmanuel Macron est clair : porter les intérêts des partenaires et des alliés de la France, autrement dit, jouer un rôle de représentant et de médiateur dans cette crise. "On ne pourra pas tout régler", admet un de ses conseillers. Mais l’ambition est de faire baisser la tension, d’obtenir des avancées, des éléments qui pourraient contribuer à la désescalade.

Emmanuel Macron, leader de l'Europe ?

D’autant plus qu'Emmanuel Macron se rendra ensuite en Ukraine puis en Allemagne. Il sera mardi matin à Kiev et dans l'après-midi à Berlin, pour un sommet entre la France, l'Allemagne et la Pologne. Le locataire de l'Élysée fera tout pour remettre l'Europe au centre du jeu diplomatique. Une manière pour lui d'essayer aussi d'endosser un costume de leader. Un pari à deux mois de la présidentielle .