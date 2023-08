Fabien Roussel débattra avec Edouard Philippe à la fête de l'Huma

L'ancien Premier ministre Edouard Philippe se rendra à la fête de l'Huma, le dimanche 17 septembre, pour débattre avec le Premier secrétaire du Parti communiste Fabien Roussel, a annoncé ce dernier lundi au micro de Sud Radio. "C'est un débat intéressant sur les idées que nous portons, sur la vision de la France que nous voulons défendre aujourd'hui et demain", a indiqué Fabien Roussel, soulignant l'importance de maintenir un "rapport gauche-droite" dans le pays.

Une rencontre sur fond de réforme des retraites

Opposant résolu à la dernière réforme des retraites et plus globalement à l'ensemble de la politique économique menée par le président Emmanuel Macron, Fabien Roussel aura donc devant lui l'ancien Premier ministre (2017-2020) qui avait soutenu "sans ambiguïté" le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. En octobre 2022, le maire du Havre et fondateur du parti Horizons plaidait même pour un décalage encore plus important, jusqu'à 67 ans.

Mesure phare du quinquennat, la réforme des retraites a provoqué d'importantes manifestations dans le pays. Depuis le mois de janvier et jusqu'au mois de juin, les principaux syndicats du pays, ont régulièrement appelé à la mobilisation, réunissant selon les chiffres de la CGT, plus de deux millions de personnes partout en France au pic de la contestation, et plus d'un million de personnes selon le décompte de la police.