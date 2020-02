EXCLUSIF - Municipales : pour les Français, les enjeux locaux priment sur la politique nationale

Pour les municipales, les Français feront leurs choix en fonction de critères locaux. C'est l'un des principaux enseignements du sondage BVA* réalisé en exclusivité pour Europe 1 et Orange, publié jeudi. Neuf personnes ayant l’intention d’aller voter sur dix déclarent en effet que "les enjeux locaux primeront sur les enjeux nationaux lorsqu’elles déposeront leur bulletin dans l’urne". Une proportion particulièrement élevée chez les femmes (93%), les 35-49 ans (93%), les habitants des communes rurales (94%) et les sympathisants Les Républicains (95%). Près des deux-tiers (65%) des personnes interrogées expliquent même qu’elles ne tiendront pas du tout compte de la politique nationale actuelle au moment de voter.

Un quart des personnes (26%) souhaite tout de même utiliser ce moment pour sanctionner l'exécutif actuel. Les employés et ouvriers (35%) et les sympathisants du Rassemblement National (53%) sont parmi les plus nombreux à vouloir signaler leur mécontentement au niveau national. À l'inverse, pour 9% des sondés, il y aura un vote en "soutien" d'Emmanuel Macron et de son gouvernement.

La réforme des retraites pèse pour ceux optant pour un vote sanction

Toujours selon ce sondage, la réforme des retraites compte pour beaucoup dans la décision de sanctionner ou de soutenir Emmanuel Macron et son gouvernement : 91% de ceux qui souhaitent sanctionner l’exécutif déclarent que la réforme des retraites pèse dans leur décision. Et 80% de ceux qui souhaitent soutenir l’exécutif disent de même.

Près de la moitié (48%) des Français ayant l’intention d’aller voter déclarent qu’ils se baseront sur le programme et les propositions des candidats aux municipales pour faire leur choix. En tête des sujets à traiter en priorité aux yeux des Français : la sécurité (36%), les impôts locaux et la gestion des finances locales (32%) et la protection de l’environnement (31%).

* Étude réalisée par BVA auprès d’un échantillon interrogé par internet du 6 au 10 février 2020. Échantillon de 1005 personnes âgées de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, profession de l’interviewé, région et catégorie d’agglomération.