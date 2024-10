Le nouveau gouvernement commence à prendre ses marques. Et après le discours de politique général de Michel Barnier, ses ministres envahissent le terrain. Pour son premier déplacement, le secrétaire d'État chargé de la Citoyenneté et de la Lutte contre les discriminations Othman Nasrou a décidé de s'emparer du sujet de la radicalisation. En exclusivité, Europe 1 a suivi ses premiers pas lors d'une formation pour lutter contre les recrutements chez les adolescents.

"Il faut que tous nos agents qui sont sur le terrain sachent qu'ils seront défendus"

L'accueil est chaleureux pour Othman Nasrou. Le nouveau secrétaire d'État est venu adresser un message fort aux fonctionnaires. "Le pas de vague, c'est terminé. Il faut que tous nos agents qui sont sur le terrain sachent qu'ils seront défendus s'ils sont mis en danger, sachent que l'État, le gouvernement est à leurs côtés quand il s'agira de défendre la laïcité et de lutter contre la radicalisation", a-t-il lancé.

Face à lui, des recteurs d'académies, professeurs ou responsables d'associations de jeunesses sont formés pour desceller les premiers signaux avec une spécialiste du Djihad en ligne qui donne des exemples très concrets. "Ce triangle rouge depuis le 7 octobre est omniprésent sur Tweeter, sur Tweeter, sur Instagram, sur Facebook... Ça fait référence au drapeau palestinien, mais également, étant donné le timing, on peut soupçonner que c'est également un soutien au Hamas", décrypte-t-elle.

Cette spécialiste met aussi en garde contre la romantisation du Djihad par le Hamas : "Ils essayent quand même de capitaliser sur le succès militaire du 7 octobre et ensuite sur les sentiments d'injustice avec les bombardements israéliens à Gaza." Othman Nasrou rappelle à tous les agents de l'État l'importance d'alerter dès les premiers doutes et surtout de ne plus avoir peur de parler.