INFO EUROPE 1 - Emmanuel Moulin, passé par le cabinet de Nicolas Sarkozy, dirigera celui de Gabriel Attal

Tout juste nommé Premier ministre, Gabriel Attal doit désormais s'atteler à la formation du prochain gouvernement, mais aussi à la formation de l’équipe qui l’entourera à Matignon. Selon les informations d’Europe 1, c’est Emmanuel Moulin qui dirigera le cabinet de Gabriel Attal. Diplômé de Sciences-Po, de l’Essec, de l’Université Paris II et de l’ENA, Emmanuel Moulin a rejoint la direction générale du Trésor en 1996 comme adjoint au bureau Transports, puis au bureau Trésorerie, politique et monétaire de 1998 à 2000. Suite à cela, le quinquagénaire a été nommé administrateur suppléant de la Banque mondiale à Washington.

Conseiller économique de Nicolas Sarkozy

En 2007, il a été nommé directeur adjoint de cabinet de Christine Lagarde, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, où il était en charge des dossiers macro-économiques, des dossiers financiers et des affaires européennes et internationales. Il a ensuite rejoint la Présidence de la République en juin 2009 en tant que conseiller économique du Président Nicolas Sarkozy.

En mai 2017, il a été nommé directeur de cabinet de Bruno Le Maire au ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. Emmanuel Moulin entretient d’ailleurs toujours des relations amicales avec le locataire de Bercy. L’homme de 55 ans est aussi un proche d’Alexis Kohler avec qui il a participé à la renégociation de la dette irakienne.