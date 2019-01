Européennes : Thierry Mariani quitte LR et rejoint la liste Rassemblement national

L'ancien ministre Thierry Mariani a confirmé mardi qu'il quittait Les Républicains (LR) et rejoignait la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) pour les européennes avec l'ex-député LR Jean-Paul Garraud.

"On rejoint la liste du RN avec Jean-Paul Garraud parce qu'aujourd'hui, c'est celle qui correspond à nos convictions pour changer l'Europe", a déclaré l'ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy. Jean-Paul Garraud a de son côté annoncé sur Facebook son départ de LR.

Chez Les Républicains, parti présidé par Laurent Wauquiez, "on est dans une impasse stratégique avec une absence de ligne claire", estime Thierry Mariani. Dans les colonnes du Parisien, l'ancien député des Français de l'étranger se montre sévère avec le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes. "J'attendais de lui qu'il ait le courage de renverser la table (...) et qu'il remette sur la table la question des rapprochements et des alliances. Or il ne va rien changer", tacle-t-il.

"La seule liste qui peut passer devant LREM, c'est la liste RN". Thierry Mariani fut député du Vaucluse (1993-2010), secrétaire d'Etat puis ministre des Transports de Nicolas Sarkozy (2010-2012), et député des Français de l'étranger (2012-2017) dans une vaste circonscription comprenant notamment la Russie, dont il est un fervent défenseur. Battu aux législatives de 2017, il avait ensuite plaidé pour un "rapprochement" entre la droite et le RN. Il avait également manifesté de l'intérêt pour la démarche du président de Debout la France (DLF) Nicolas Dupont-Aignan, qui conduira sa propre liste au mois de mai.

Alors que Marine Le Pen doit dévoiler les premiers noms de la liste du RN pour les européennes (26 mai) lors d'un premier meeting dimanche, après avoir déjà officialisé la désignation comme tête de liste du porte-parole Jordan Bardella, Thierry Mariani estime dans Le Parisien que "la seule liste qui peut passer devant LREM, c'est la liste RN".

Concernant une éventuelle adhésion au parti RN, il affirme au quotidien qu'il verra "plus tard", lui qui confiait dès lundi à Europe 1 : "on ne m'a pas demandé de prendre ma carte au RN". Au Parisien, il dit cependant "fort probable" un soutien pour Marine Le Pen à la présidentielle de 2022, même s'il compte attendre de voir "ce qu'elle proposera sur le plan économique".

"Un homme aux positions isolées" pour LR. Du côté de LR, on minimise la portée de ce ralliement. "Il est allé vers celui qui lui offrait un mandat parlementaire", a réagi l'entourage de Laurent Wauquiez, sollicité par l'AFP. Thierry Mariani "était devenu, dans la suite de son échec aux législatives, un homme aux positions isolées, à la marge du parti, sans mandat ni aucune responsabilité chez les Républicains", a-t-on poursuivi de même source

Sur Facebook, l'ancien député de Gironde Jean-Paul Garraud, qui animait avec Thierry Mariani le courant la droite populaire au sein de l'UMP devenue LR, estime lui que "finalement, le RPR d'hier, c'est le RN d'aujourd'hui et j'en tire donc les conséquences en restant fidèle à nos idées". En 2012, le magistrat affichait déjà des "convictions communes" avec le FN.