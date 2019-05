Parti des chats ou Kylian Mbappé : petit florilège des votes insolites aux européennes

Parmi les 34 listes pour lesquelles il était possible de voter dimanche en France lors des élections européennes, certains n'y ont pas trouvé leur compte. Les bénévoles chargés du dépouillement dans les bureaux de vote ont donc eu quelques surprises et ont parfois trouvé des bulletins étonnants. Et s'ils sont comptabilisés comme nuls, certains valent tout de même le détour.

À commencer par celui retrouvé à Toulouse, montrant un homme face à la mer, le regard perdu vers l'horizon sur une feuille ressemblant à une affiche de campagne. Le slogan pour accompagner cette photo, écrit en lettres capitales, est clair, net et précis : "Sortez-vous les doigts du c.."

À Lautrec, dans le Tarn, un électeur a misé sur la subtilité avec une publicité pour un produit ménager accompagné du message suivant : "À quoi bon nettoyer sa maison si c'est pour salir la planète."

Au moins une raison de se réjouir lors du dépouillement #ElectionsEuropeenne2019@sgtpembrypic.twitter.com/INyXpeDFNC — Manon Ràcz (@Raczoun) 26 mai 2019

"Quitte à voter pour une bande de nuls, autant voter pour celle qui sait danser la Carioca"

L'inventivité d'un autre votant à Roubaix mérite également d'être soulignée. Dans son enveloppe, il a glissé une vraie liste baptisée "Objectif Nul" avec en photo, Alain Chabat et sa bande et de nombreuses références au film La Cité de la peur dans les noms des candidats ainsi que dans le slogan : "Parce que tous les autres ont trompé au moins mille fois mille personnes... Quitte à voter pour une bande de nuls, autant voter pour celle qui sait danser la Carioca."

Bravo à cet électeur inventif de #Roubaix qui a signé un excellent bulletin nul avec la listes des Nuls pic.twitter.com/tfLMZnBhHa — Bruno Renoul (@brenoul) 26 mai 2019

Pour d'autres, toujours à Roubaix, les ambitions du Parti animaliste ne semblaient pas suffisantes. Un vote pour le parti des chats qui prône "la soumission des humains" avec Zelda le chat en tête de liste s'est glissé dans l'urne. Par ailleurs, Kylian Mbappé a également reçu plusieurs voix, mais pas assez pour pouvoir siéger au Parlement européen.

⁦@electionsEurope⁩ saint Léonard , on trouve de drôle de message dans les bulletins .. !!! Et maintenant la question dans quelle rubrique l intégrée ? On ne peut pas le considérer comme un bulletin portant une mention injurieuse .. pic.twitter.com/Q7fQb2aHaF — CHEVALIER (@cchevalier51) 26 mai 2019

Enfin, d'autres ont confondu fête des mères et fête des maires. Alors que les mamans étaient célébrées dimanche, un votant a envoyé un message à son maire dans la Marne : "Bonne fête mon maire !" Le tout est signé d'une empreinte de bouche au rouge à lèvres.