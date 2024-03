Européennes : «Nous avons besoin au Parlement d'une personne puissante et pas absente», insiste Prisca Thévenot

Ce samedi, la majorité présidentielle entre dans la campagne pour les élections européennes. Valérie Hayer, tête de liste du groupe Renew, organise son premier meeting à Lille. Pour l'instant, la députée européenne a dix points de retard sur le Rassemblement national. Mais pour Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement et ministre déléguée chargée du Renouveau démocratique, "nous avons besoin au Parlement européen d'une personne puissante et pas d'une personne absente".

Invitée d'Europe 1 matin week-end, Prisca Thévenot a taclé la tête de liste RN. "Nous avons Jordan Bardella qui se complait à dire dans un large sourire qu'il n'aime pas siéger, que son rôle n'est pas de siéger", fustige la porte-parole du gouvernement. "En face, nous avons la candidate de la majorité, Valérie Hayer, qui non seulement siège, mais siège pour travailler et défendre le quotidien des Français", assure-t-elle.

"Nous avons besoin d'être une force politique coordonnée et cohérente sur les volets" national et européen

Si les élections européennes ont du mal à mobiliser les Français dans les urnes (en 2019, le taux de participation était de 50,1%), selon Prisca Thévenot, il faut "aujourd'hui plus que jamais expliquer ce que l'Europe permet dans le quotidien des Français. Souvent, elle paraît floue, mais en réalité, elle est très concrète dans le quotidien des Français, notamment à travers le plan France Relance".

Prenant l'exemple de l'énergie, où "au niveau national, nous avons mis en place des boucliers tarifaires pour tout de suite protéger les Français. Et au niveau européen, nous avons enclenché un travail de fond sur la réforme du marché de l'électricité européen", Prisca Thévenot assure que "ce qui est important, c'est une puissance française qui est en capacité d'avoir des représentants aussi bien nationaux qu'européens qui travaillent et le font de façon coordonnée. Nous avons besoin d'être aujourd'hui une force politique coordonnée et cohérente sur les deux volets" national et européen, conclut-elle au micro d'Europe 1.