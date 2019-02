Européennes : LREM (25%) en tête des intentions de vote devant le RN (19%)

La liste de La République en Marche alliée au MoDem arrive nettement en tête des intentions de vote aux élections européennes (25%) devant celle du Rassemblement national (19%), selon un sondage BVA diffusé samedi.

À trois mois du scrutin du 26 mai, le duo de tête se détache de toutes les autres formations politiques : Les Républicains obtiennent 10% d'intentions de vote, devant les écologistes d'EELV (9%), La France insoumise (7,5%), Debout la France (6%) et le Parti socialiste (5%). Si le scrutin avait lieu dimanche, une liste des "gilets jaunes" recueillerait 4%, Génération.s 3% et les listes UDI et PCF 2% chacune, selon cette enquête pour Orange, RTL et La Tribune. Suivent Résistons! de Jean Lassalle (1,5%), devant les listes Les Patriotes, Lutte ouvrière et du NPA, à 1%, et de l'UPR (0,5%). Pour obtenir des élus, une liste doit recueillir au moins 5% des votes.

Les électeurs "intéressés" mais indécis. Six Français sur dix (62%) se disent aujourd'hui "intéressés" par ces élections, contre 35% qui ne le sont pas. La participation, toujours basse pour ce type de scrutin, est estimée entre 47% et 52%. Lors des européennes de 2014, elle s'était élevée à 42%. Enfin, si 53% des personnes interrogées se disent sûres de leur choix, 47% n'ont pas exprimé d'intention de vote ou peuvent changer d'avis.