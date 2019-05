Européennes : la transition écologique en tête du programme de la liste LREM-MoDem

La transition écologique figure en première position du programme, diffusé mercredi, de la liste LREM-MoDem en lice pour les élections européennes du 26 mai. La liste Renaissance, donnée au coude à coude avec celle du RN par les sondages, propose notamment d'investir "au moins 1.000 milliards dans la transition écologique", selon ce document obtenu par l'AFP et présenté en primeur par Le Point.

Banque du climat et "Pacte Simone Veil"

Ce niveau d'investissement sur cinq ans viserait à "développer les énergies et les transports propres, rénover les logements et accompagner la reconversion des travailleurs des secteurs en transition", écrit la liste, qui prône aussi la création d'une Banque du climat devant orienter l'épargne des Européens en faveur de la croissance verte. LREM et ses alliés souhaitent aussi affecter 40% des dépenses européennes à la transition écologique.

Les autres "propositions principales" concernent la taxation européenne des grandes entreprises de l'économie numérique, une directive sur "l'éthique des entreprises", des progrès vers une armée européenne, une évolution de la politique européenne de l'asile, l'ouverture du programme d'échanges Erasmus aux collégiens et apprentis, le conditionnement des fonds européens "au respect de l'Etat de droit et à la convergence sociale", un "Pacte Simone Veil" en faveur du droit des femmes, et enfin une "Conférence pour l'Europe" associant dirigeants et citoyens tirés au sort.

Au coude-à-coude avec le RN dans les sondages

Le Rassemblement national (24%, stable) est en tête des intentions de vote pour les européennes, mais La République en Marche (22%, +1) est en légère progression. La liste Les Républicains complète le trio de tête à 14% (=), selon un sondage OpinionWay/Tilder pour Les Echos et Radio classique diffusé mardi. Selon Elabe pour BFMTV en revanche, LREM et le RN sont au coude-à-coude avec chacun 22% d'intentions de vote. En troisième position, la liste Les Républicains est également créditée de 14%.