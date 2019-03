Européennes : La France insoumise "est sous-estimée dans les sondages", estime Éric Coquerel (LFI)

INTERVIEW

Combien La France insoumise va-t-elle envoyer de députés au Parlement européen après le scrutin de mai prochain ? Pour l'heure, le mouvement se situe environ à 8% des intentions de vote, selon les deux dernières enquêtes. Loin derrière La République en marche et le Rassemblement national, aux alentours de la barre des 22%. "On verra le résultat à la fin parce qu'au début de la présidentielle, on avait un score pas vraiment bon", a d'abord averti Éric Coquerel sur Europe 1, vendredi.

Les sondages, "problème de la démocratie". Le député La France insoumise a ensuite remis en question la place des enquêtes d'opinion dans le jeu politique : "Les sondages font partie du problème de la démocratie, dans le sens de l'autoréalisation. Dis-moi qui commande le sondage, je te dirai le résultat. Vous avez tel institut de sondage qui donne un résultat, et en général vous avez un côté moutonnier", a-t-il argumenté au micro de David Doukhan.

Un sondage BVA remis en cause. Le parlementaire de Seine-Saint-Denis a ensuite pris le cas particulier de La France insoumise, dont la liste est conduite par Manon Aubry. "On a observé qu'on nous attribuait 0% du vote étudiant. On a eu le plus gros score étudiant à la présidentielle et, tout d'un coup, on serait à 0% ?", s'est-il étonné, en référence à un récent sondage BVA qui donnait les Insoumis à 0% du vote étudiant.

Il pointe des "rectifications". "Dans les calculs qui sont fait, il y a des rectifications", a-t-il pointé. "Mon sentiment, c'est qu'on n'est pas au score qui est indiqué. Je pense que nous sommes sous-estimés dans les sondages" par rapport à d'autres formations politiques engagées dans la course aux européennes, dont le verdict tombera le dimanche 26 mai, jour du scrutin.