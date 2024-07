Europe 1 et vous - «Si on arrive à voter un budget en décembre, on pourra s'estimer extrêmement heureux», analyse Benjamin Morel

Sortant de son silence trois jours après le second tour des législatives, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est adressé aux Français dans une lettre publiée par la presse quotidienne régionale. "Personne ne l'a emporté dimanche", selon le chef de l’État. Il faut donc "inventer une nouvelle culture politique" face à la coexistence inédite de trois blocs dans l'hémicycle : le Nouveau Front populaire, le bloc macroniste et le Rassemblement national.

"Trois épouvantails"

"On a trois blocs et trois épouvantails et chacun de ces épouvantails effraie les deux autres blocs. Les épouvantails s'appellent Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella", estime Benjamin Morel, universitaire, politiste et constitutionnaliste, invité de l'émission Europe 1 et vous. Pour lui, "si jamais on arrive à faire voter un budget au mois de décembre, je crois que quoi qu'il arrive, on pourra s'estimer extrêmement heureux".