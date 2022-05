Eric Woerth sur l'union à gauche : «Idéologiquement, il n'y a aucune cohérence»

Pour Eric Woerth, l'union de la gauche représente une "trahison". Invité de la matinale d'Europe 1 ce lundi, le député de l'Oise et nouvelle recrue de La République en Marche ! a pointé du doigt une "incohérence". "J'ai du mal à suivre ces désaccords de partis, ces désaccords de politicaillerie", a-t-il déclaré, sans équivoque.

"C'est une trahison à l'idéologie qui est ou aux idées qui sont celles du Parti socialiste tel qu'on peut le connaître aujourd'hui ?", s'est-il interrogé. "Vous ne pouvez pas être socialiste et anti-européen. Ça ne marche pas."

"Idéologiquement, il n'y a aucune cohérence"

Au sujet de cette alliance, Eric Woerth déclare : "Elle voudrait préfigurer, selon le parti hégémonique de gauche qui s'appelle Les Insoumis, l'idée que Monsieur Mélenchon pourrait gagner l'élection législative et avoir le groupe le plus important à l'Assemblée nationale. C'est ça le but. Idéologiquement, il a aucune cohérence. D'ailleurs, les socialistes ont bien du mal à y rentrer parce que quand on leur demande de dénoncer des traités qu'ils ont eux mêmes contribué à signer, ça devient un peu compliqué."