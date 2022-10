Après plusieurs défaites, «Les Républicains n'ont pas retrouvé de leadership», estime Éric Ciotti

Quel avenir pour Les Républicains ? C'est la question que se posent les adhérents du parti, alors que la présidence de ce dernier est actuellement en jeu. Parmi les candidats, Eric Ciotti souhaite créer un électrochoc au sein du parti. "Ce que je souhaite, c'est redonner à la famille de la droite, la place qui lui revient pour avoir donné cinq présidents sous la Cinquième République, pour avoir fait progresser notre pays ".

"Depuis 2007, nous n'avons plus gagné", reconnaît le député des Alpes-Maritimes. Et d'ajouter : "Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui désespère nos électeurs (...) Et donc, mon constat, c'est que nous n'avons pas retrouvé de leadership. On a pas retrouvé de voix, de visages qui incarnent la droite", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Laurent Wauquiez candidat à la présidentielle de 2027

Candidat à la présidence du parti, Eric Ciotti l'assure : "Tout le monde tiendra le même discours. On dit tous : 'On est en situation de danger, il faut tout changer'. Mais moi, j'ai une méthode pour tout changer", assure le député LR, "notamment pour désigner très vite celui qui sera notre candidat à l'élection présidentielle, car je ne veux plus de primaire", souligne-t-il.

"Et si je suis élu, je propose que notre candidat soit Laurent Wauquiez" en 2027, ajoute le questeur de l'Assemblée nationale, explant qu'il n'est plus possible de choisir trois mois avant la présidentielle, le candidat des LR. "Pour moi, l'urgence, elle est là. Et ceux qui ne veulent pas le faire, c'est parce qu'ils ont des arrière-pensées. Elles sont légitimes mais moi dans cette élection, je mets les cartes sur la table", conclut-il.