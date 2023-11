Eolien en mer, soutien à la pêche : Macron veut assurer «la souveraineté maritime française»

Essor massif de l'éolien en mer, aide à la pêche, "décarbonation" des ports... Emmanuel Macron a balayé large mardi, lors des "assises de l'économie de la mer" à Nantes, liant transition énergétique et "souveraineté maritime française".

"La mer est au cœur de cette problématique de la souveraineté (...) C'est la souveraineté énergétique, alimentaire et d'infrastructure", a-t-il plaidé, après avoir déjà vanté lundi la mer comme un lieu "de puissance" lors de l'inauguration du Musée rénové de la marine à Paris. En deux jours, le chef de l'État a ainsi redessiné sa vision de la "souveraineté maritime française" dans un pays qui conserve, avec ses territoires ultramarins, le deuxième espace maritime au monde derrière les États-Unis.

Lors de ces assises réunissant pêcheurs, constructeurs navals, armateurs, élus locaux et associations, Emmanuel Macron a confirmé sa volonté de faire de l'éolien en mer la première source d'énergies renouvelables en France d'ici à 2050. "En 2025, on va déjà lancer dix gigawatts, c'est-à-dire une dizaine de parcs qui entreront en vigueur en 2030-2035", a-t-il annoncé.

Une production de 10 GW est équivalente à la consommation annuelle électrique de 10 millions de foyers. La France, qui compte aujourd'hui à peine 8 GW de parcs offshore installés ou en projet, a pour objectif d'atteindre 45 GW en 2050. Cet appel d'offres de 10 GW sera lancé à l'issue d'un débat public - ouvert jusqu'au 26 avril - destiné à identifier les sites sur lesquels seront installés une cinquantaine de parcs. L'objectif est d'établir des zones précises d'implantation aussi bien en Méditerranée qu'en Atlantique, Manche et mer du Nord.

Emmanuel Macron a défendu mardi avec force son "cap", qui a "toujours été le même" et qu'il promet de tenir "jusqu'au dernier centimètre", malgré les "orages" et face au "défaitisme", filant la métaphore maritime aux assises de l'économie de la mer. "Quand on écoute l'actualité, on devrait se demander s'il faut désespérer", a lancé le chef de l'Etat, reprenant la parole au terme d'un long échange sur les éoliennes en mer ou encore les aides aux pêcheurs à Nantes, déplorant que "les gens" se demandent "tous les matins 'est-ce qu'il a un cap?".

"Je vais vous le dire, il se trouve que je suis là où je suis, à la barre, depuis un peu plus de six ans et demi", a-t-il répondu, visiblement piqué au vif par la petite musique qui refait surface, jusque dans son propre camp, sur un manque de perspectives pour la suite du quinquennat. "Le cap a toujours été le même : de regarder notre avenir sans défaitisme, d'avoir avec un optimisme lucide une idée claire des défauts et des faiblesses de la France et de chercher ensemble à les corriger, mais surtout de regarder notre avenir en face et de se dire qu'il n'y a aucune fatalité."