Énergie : «L'heure est venue de changer un certain nombre de nos habitudes», avertit Véran

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a appelé mardi les Français à changer leurs "habitudes" en soutien aux efforts de l'Etat et des entreprises pour éviter des mesures de "rationnement" de l'énergie cet hiver. "L'heure est venue de changer un certain nombre de nos habitudes", a averti sur franceinfo Olivier Véran, en précisant qu'"il va y avoir une étape importante pour les Français", avec "notre feuille de route de sobriété énergétique présentée par la Première ministre au tout début de l'automne, vraisemblablement fin septembre, début octobre".

Des gestes simples à adopter

"Il y aura aussi une campagne de communication grand public qui permettra à chacune et chacun de s'approprier des outils assez simples, assez basiques, qui permettent d'avoir un véritable impact", a-t-il ajouté. "Je donne juste un exemple : on ne fait pas tourner une machine à laver à 18 heures en plein hiver", a-t-il complété.

"Vous avez un panel de 500, 600 mesures qui peuvent avoir un impact sur la planète et un impact sur notre consommation énergétique cet hiver, certaines concernent l'Etat ou des entreprises, d'autres des Français et sur ces mesures, nous voulons regarder quelles sont les plus efficaces et quelles sont celles qui nuisent le moins au quotidien des Français", a expliqué le porte-parole.

Les entreprises seraient les premières touchées

"C'est ce travail-là qui est en train d'être réalisé avec des experts et des politiques et qui sera présenté aux Français", a-t-il complété. "En la matière, l'urgence de l'hiver rejoint l'urgence pour la planète, (...) ce qui est une absolue nécessité pour passer l'hiver dans de bonnes conditions est aussi une absolue nécessité pour conserver une planète vivable dans la durée", a souligné Olivier Véran.

La Première ministre Elisabeth Borne a exhorté lundi les entreprises à agir pour améliorer leur sobriété énergétique, faute de quoi elles seraient les "premières touchées" par des mesures de "rationnement" dans les prochains mois.