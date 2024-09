INFO EUROPE 1 - «Encore une comme ça et dehors !» : comment Michel Barnier a recadré Antoine Armand

En une sortie, Antoine Armand s’est attiré les foudres de Marine Le Pen et de Michel Barnier. Dans la matinale de France Inter ce mardi matin, le nouveau ministre de l'Économie a estimé que le Rassemblement national ne faisait pas partie de "l'arc républicain". Après la demande de clarification formulée par la présidente du groupe RN à l’Assemblée, le Premier ministre a mis les choses au clair. "Il s’est pris une grosse soufflante. Encore une comme ça, et dehors !", rapporte un témoin de la scène.

Le locataire de la rue de Varennes, qui avait demandé à son équipe "du respect à l’égard de toutes les formations politiques", n’a pas franchement apprécié les propos de son ministre, contraint de faire marche arrière.

Appel téléphonique entre Michel Barnier et Marine Le Pen

"Dans la ligne politique fixée par le Premier ministre et comme affirmé dans son discours de prise de fonction, Antoine Armand (...) recevra toutes les forces politiques représentées au Parlement", a fait savoir le locataire de Bercy par communiqué.

Comme révélé par Le Figaro, Michel Barnier a appelé Marine Le Pen pour lui rappeler que "sa ligne était celle du respect et du dialogue avec toutes les forces politiques représentées au Parlement". Une conversation "brève, sobre et factuelle", rapporte-t-on à Matignon. Un premier contact direct entre le Premier ministre et la présidente du groupe RN à l’Assemblée, quelques heures après la conférence des présidents au Palais Bourbon, à laquelle Michel Barnier a assisté.