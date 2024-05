En quoi consiste la Force d'action républicaine, ce dispositif défendu par Gabriel Attal à Valence ?

C'était une visite express. Ce vendredi, Gabriel Attal était à Valence pour un bilan d’étape de ses concertations sur la délinquance des mineurs. Le Premier ministre a également défendu la Far, la Force d’action républicaine, déployée dans la ville de la Drôme.

Ce dispositif, promesse de campagne d’Emmanuel Macron, vise à concentrer tous les efforts des services de l'État pendant plusieurs mois dans les quartiers en difficulté. Ses missions sont multiples : rétablir l’ordre public, traiter la délinquance à la racine, lutter contre le décrochage ou encore favoriser l'insertion. Concrètement, la FAR réunie des policiers, des fonctionnaires des finances, des magistrats, et des personnels sociaux de l'Éducation nationale ou de la santé publique.

Quatre objectifs clairement définis

L’État accompagne son déploiement par des moyens humains et financiers supplémentaires. Et Matignon met en avant une démarche innovante : partant du terrain, et pas de Paris. La Far est en effet pilotée localement par le tryptique : maire, préfet et procureur.

À Valence, quatre objectifs prioritaires ont été définis : lutter contre les trafics, faire reculer le séparatisme, reconquérir les espaces collectifs et agir pour la jeunesse. En plus de Valence, le dispositif est actuellement expérimenté à Besançon et Maubeuge, trois villes qui avaient été sévèrement touchées par les émeutes du mois de juin.