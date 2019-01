EN DIRECT - Auditionné au Sénat, Alexandre Benalla reconnait "un certain nombre d'erreurs"

L'ESSENTIEL EN DIRECT

"Je ne me tairai plus", avait-il promis il y a quelques semaines. Alexandre Benalla, ex-chargé de mission à l'Élysée, a de nouveau l'occasion de s'expliquer lundi, devant une commission d'enquête sénatoriale qui s'interroge notamment sur l'utilisation abusive de ses passeports diplomatiques après son licenciement. Un dossier dans lequel le jeune homme de 27 ans a été mis en examen vendredi.

Les informations à retenir : Quatre mois après sa première audition, Alexandre Benalla est de nouveau entendu par la commission d'enquête sénatoriale

Dans son propos liminaire, il a reconnu "un certain nombre d'erreurs" mais a solennellement affirmé qu'il n'avait pas menti lors de sa première audition, le 19 septembre 2018

Aux alentours de 15h30, Vincent Crase, gendarme réserviste et ex-employé de LREM, doit également être entendu. Comme Alexandre Benalla, il avait déjà été mis en examen pour violences en réunion le 1er mai

"J'ai commis un certain nombre d'erreurs". Après avoir prêté serment, Alexandre Benalla a tenu, dans son propos liminaire, à revenir sur les événements du 1er mai, pour lesquels il avait été mis en examen pour violences en réunion. Des faits qui avaient abouti à son licenciement, quelques jours après la révélation de l'affaire. "On a dit un certain nombre de contre-vérités, d'approximations, à la fois relayées par la presse, mais aussi par des responsabilités politiques", a-t-il accusé, estimant avoir subi un "lynchage en règle" : "en six mois, on a réussi à faire de moi un personnage sulfureux, diabolique et infréquentable", a encore dénoncé l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron. Il a néanmoins reconnu avoir "pu donner une mauvaise image" de lui, et avoir "commis un certain nombre d'erreurs".

"Je ne vous ai pas menti". Quant à ses accusations de parjure, lors de sa première audition devant les sénateurs, le 19 septembre dernier, Alexandre Benalla a assuré qu'il n'avait "pas menti". Le 19 septembre, "mes passeports étaient à l’Élysée", a-t-il insisté, avant de préciser qu'ils lui avaient été restitués début d'octobre 2018. "On m'a fait savoir qu'ils n'avaient pas été désactivés. Sinon je n'aurais peut-être pas voyagé avec", a-t-il encore déclaré.

Voyages en Afrique et utilisation abusive des passeports. "Nous allons poser toute question par rapport à tous les sujets qui concernent la sécurité du chef de l'État" et la manière dont l'ancien chargé des déplacements d'Emmanuel Macron "est intervenu dans les différents domaines liés à cette sécurité", a annoncé dimanche soir sur Europe 1 le co-rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale, Jean-Pierre Sueur (PS). Plusieurs points restent ainsi à éclaircir. Auditionné une première fois le 19 septembre 2018, Alexandre Benalla avait d'abord assuré aux sénateurs qu'il avait rendu ses passeports après avoir été "remercié" par l'Élysée, fin juillet. Mais depuis, de nouvelles révélations ont été apportées au dossier, notamment sur des activités en Afrique, où l'ancien chargé de mission a rencontré le président tchadien Idriss Déby.

Devant le Sénat, mercredi dernier, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, puis le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ont confirmé qu'Alexandre Benalla avait utilisé indûment ses passeports dès le mois d'août. "Nous savons qu'il a utilisé presque une vingtaine de fois ses passeports entre le 1er août 2018 et le 31 décembre", a notamment affirmé Patrick Strzoda. D'après ce dernier, Alexandre Benalla a fait trois demandes de passeport diplomatique, dont la dernière sans l'aval de l'Élysée. Il l'accuse ainsi de falsification, mais pour l'heure, la justice ne l'a pas mis en examen pour "faux".

Des "dysfonctionnements" à l'Élysée. Dernière question à laquelle l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron devra répondre : pourquoi n'a-t-il pas rendu un téléphone hypersécurisé (Teorem) auquel peu de personnes ont accès ? Invité du Grand Rendez-vous sur Europe 1 dimanche, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a déjà reconnu des "dysfonctionnements", notamment à l'Élysée, qui doivent être réglés car ils sont "insupportables et incompréhensibles pour les Français".

Vincent Crase également entendu. La commission d'enquête du Sénat, dont le mandat prend fin jeudi, doit ensuite interroger son acolyte Vincent Crase, un ex-employé du parti présidentiel La République en marche et chef d'escadron dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Comme Alexandre Benalla, il avait été mis en examen pour violences en réunion le 1er mai.