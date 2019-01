EN DIRECT - "Benalla a utilisé ses passeports une vingtaine de fois entre le 1er août et le 31 décembre"

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Pourquoi Alexandre Benalla avait-il toujours des passeports diplomatiques après son licenciement de l'Élysée cet été ? À quoi lui ont-ils servi, alors que l'ancien collaborateur élyséen s'est rendu au Tchad début décembre ? A-t-il effectué des activités privées, notamment relatives à des missions de sécurité, lorsqu'il était au Palais ? Telles sont les questions auxquelles la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla tente d'obtenir des réponses, mercredi.

Trois nouvelles auditions sont en effet programmées, après trois mois de pause. Le directeur du cabinet du président de la République, Patrick Strzoda, sera entendu à 15 heures. À 16h30, c'est le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a rendez-vous devant les sénateurs. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, fermera la marche à 17h45. Lundi, Alexandre Benalla et Vincent Crase sont également convoqués.

Les informations à retenir La commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla reprend du service après trois mois de pause

Trois nouvelles auditions sont prévues : Christophe Castaner, Jean-Yves Le Drian et Patrick Strzoda, directeur de cabinet du président de la République

Ces auditions se tiennent après des révélations par la presse sur la possession, par Alexandre Benalla, de passeports diplomatiques

Passeports diplomatiques. Ce sont des révélations dans la presse qui ont motivé ces nouvelles audiences. En effet, en décembre, le site Mediapart a révélé qu'Alexandre Benalla avait continué d'utiliser ses passeports diplomatiques après avoir été licencié de l'Élysée, à l'été dernier, et alors qu'il est toujours mis en examen pour le molestage de manifestants lors du 1er-Mai, à Paris. Selon Le Canard enchaîné cette semaine, l'ancien collaborateur aurait aussi conservé un téléphone crypté et deux "passeports spéciaux". Or, Alexandre Benalla s'est rendu au Tchad en décembre, pour aller voir le frère du président du pays qui, selon le sénateur LR François Grosdidier, "a un rôle éminent en matière de sécurité et d'importation d'armes". "On peut quand même s'interroger sur le rôle réel de monsieur Benalla dans une diplomatie parallèle", estime donc l'élu.

Benalla n'a pas utilisé son téléphone crypté... mais bien ses passeports diplomatiques

Comment Alexandre Benalla a-t-il pu rester en possession d'un téléphone crypté après son licenciement ? Patrick Strzoda, directeur de cabinet du président de la République, ne se l'explique pas. Le rendre "est une obligation qui n'a pas été respectée", a-t-il admis devant la commission d'enquête. Le 4 octobre, les services de l'Élysée ont constaté que le téléphone affecté à Benalla "est manquant". Depuis, l'appareil a été retrouvé dans ses affaires et l'avocat de l'ancien collaborateur a indiqué qu'il était tout disposé à le rendre. Mais Patrick Strzoda assure néanmoins qu'Alexandre Benalla ne s'est pas servi de ce téléphone après son départ. L'appareil "n'a plus été utilisé depuis le 1er juillet", ont conclu les services élyséens après analyse des canaux de communication.

Comment Alexandre Benalla a-t-il pu conserver ses passeports diplomatiques ? Le principal intéressé avait indiqué dans la presse que ses passeports lui avaient été rendus par le personnel de l'Élysée. Ce que nie farouchement Patrick Strzoda. Celui-ci assure que les documents n'étaient plus au Palais après le départ de l'ancien collaborateur. En revanche, "nous savons qu'il a utilisé presque une vingtaine de fois ses passeports entre le 1er août 2018 et le 31 décembre", révèle le directeur de cabinet.