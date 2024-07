EN DIRECT - Législatives 2024 : suivez l'élection des postes-clés de l'Assemblée nationale

Après l'élection très disputée de Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée, d'emblée contestée par la gauche, les députés s'attaquent vendredi à la répartition des autres postes-clés. Avec en surplomb un accord entre la droite et la majorité qui risquent de léser les autres forces politiques. Les six vice-présidents, trois questeurs et douze secrétaires seront élus : ils composeront les 21 postes stratégiques du nouveau bureau de l'hémicycle. Comme la veille, les députés sont attendus dans l'hémicycle à 15 heures et tous doivent participer au vote.

Quels sont les différents postes de l'Assemblée, qui seront élus cet après-midi ?

Les vice-présidents sont chargés de remplacer au perchoir la présidente de l'Assemblée en cas d'absence. Les questeurs ont pour fonction de gérer les finances de l'Assemblée et son administration. Quant aux secrétaires, ils veillent principalement sur les opérations de vote. Des charges de travail en plus pour les parlementaires qui, au-delà de leur donner du poids politique, ont bien des avantages. Par exemple, un questeur touche une indemnité de 5.000 euros en plus de sa rémunération de député.

Quelle devrait être la répartition des postes ?

En théorie, la répartition doit être proportionnée au résultat des urnes. Le règlement de l'Assemblée indique que pour ces postes, il faut notamment "s'efforcer de reproduire la configuration politique de l'Assemblée". En pratique, le camp présidentiel et les républicains devraient remporter le plus grand nombre de ces postes.

Une alliance entre la macronie et la droite ?

Les présidents des groupes avaient rendez-vous vendredi matin à 10H00 pour tenter de s'accorder sur une répartition des postes de six vice-présidents, trois questeurs et douze secrétaires, qui forment avec la présidente de l'Assemblée le Bureau de la chambre basse, sa plus haute instance exécutive. Mais leur réunion a tourné court, selon des sources concordantes. L'ambiance était "détestable", la majorité continuant à vouloir "dealer avec LR" sans "tenir compte du poids de chaque force", a expliqué une source parlementaire à gauche.

Le règlement de l'Assemblée prévoit que la répartition des postes s'efforce de refléter les équilibres de la Chambre basse. Mais en cas de litige entre les groupes, les députés sont appelés à voter pour trancher. Une longue série de scrutins va donc se tenir à partir de 15H00, potentiellement jusqu'au cœur de la nuit. Pour le camp présidentiel, l'équation s'annonce complexe. Car il lui faut tenter de faire respecter son accord avec La Droite républicaine de Laurent Wauquiez, qui déroge nécessairement à cette règle proportionnelle.

Selon des sources parlementaires, le camp de Laurent Wauquiez a posé comme mise de départ une voire deux vice-présidences - la première étant fléchée vers Annie Genevard - un poste prestigieux de questeur, deux de secrétaires, et la présidence de la commission des Finances, qui se jouera samedi, et pour laquelle pourrait concourir Véronique Louwagie.

Autre motif de désaccord entre les blocs de l'Assemblée, la question des places attribuées au Rassemblement national. La gauche souhaite poursuivre le "front républicain" du second tour des législatives jusqu'au Palais Bourbon, en laissant le RN à l'écart des postes-clé.

Yaël Braun-Pivet réélue à la tête de l'Assemblée

Jeudi, Yaël Braun-Pivet a été réélue présidente de l'Assemblée nationale dans un vote serré au troisième tour face au candidat de la gauche André Chassaigne, grâce au soutien de La Droite républicaine, qui a retiré son candidat Philippe Juvin.