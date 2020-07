EN DIRECT - La formation du gouvernement Castex prévue lundi avec une vingtaine de ministres, selon l'Elysée

EN DIRECT

Depuis vendredi, le nouveau Premier ministre Jean Castex s’active pour choisir son équipe gouvernementale. Elle devrait être composée d'une "vingtaine de ministres et de ministres délégués" selon la présidence de l'Élysée, citée par l'AFP. La liste devrait "probablement" être dévoilée lundi matin, a fait savoir le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand. Suivez les dernières annonces concernant le remaniement en direct.

Emmanuel Macron et son Premier ministre Jean Castex poursuivaient dimanche leurs consultations avec "l'objectif de former un nouveau gouvernement pour lundi dans la journée", a annoncé l'Élysée dimanche aux alentours de 13 heures. La composition du gouvernement devrait comprendre "une vingtaine de ministres et de ministres délégués", a précisé la présidence. Le gouvernement actuel compte 16 ministres et trois ministres délégués, avec 17 secrétaires d'Etat.

Composer un gouvernement après une crise sanitaire à moins de 2 ans de la présidentielle est une alchimie difficile : il y a les questions de forme, la parité, le poids des équilibres politiques de la majorité, l’éthique, la probité des ministres... Selon certaines sources contactées par Europe 1, l’architecture du futur gouvernement et la liste des ministres serait déjà terminée, et l'annonce devrait se faire "en deux temps", d'abord les ministres chargés des grandes priorités, puis d'ici quelques jours les secrétaires d'État.

Jean Castex veut que son gouvernement réponde "à une exigence de compétence"

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, Jean Castex assure d'ailleurs mettre "les bouchées doubles" avec Emmanuel Macron pour annoncer au plus vite le nouveau gouvernement dont le secret est pour l'instant bien gardé. "La composition de mon équipe correspondra aux priorités que nous nous fixons ; ce n'est pas un casting, c'est un choix politique et cela doit répondre à une exigence de compétence", a déclaré le nouveau Premier ministre au JDD.

François Bayrou espère une "équipe visionnaire" et de toutes sensibilités

Le maire de Pau et président du Modem François Bayrou a de son côté estimé dimanche sur Europe 1 que le gouvernement formé devrait "répondre à trois exigences" : "la solidité pour faire face à la vague qui vient", mais aussi la capacité à "mesurer qu’un certain nombre de problèmes que nous allons rencontrer en raison de la crise sanitaire préexistaient à la crise", et la nécessité d'une équipe "visionnaire" capable de "penser le monde qui vient" avec "enthousiasme."

François Bayrou a aussi interpellé sur la nécessite d'une "personnalité forte" pour porter les problématiques environnementales, et souhaiterait que "toutes les grands inspirations de la société française" soient présentes au gouvernement, gauche, droite, écologie, et "centre, car c’est là l’assise de la majorité".