EN DIRECT - Gouvernement Barnier : le groupe macroniste à l'Assemblée restera «libre dans ses positions», dit Attal

La composition du gouvernement de Michel Barnier fait beaucoup réagir dans les rangs des oppositions ce dimanche. Olivier Faure, le patron du PS, estime que cet exécutif est "le plus à droite de la Ve République", tandis que Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon, dès samedi soir, critiquait un gouvernement "sans aucun avenir" pour le premier et dont il faudra se "débarrasser aussitôt que possible" pour le second. De son côté, Michel Barnier sera l'invité du 20H de France 2 ce dimanche soir et une première passation de pouvoir, au ministère de l'Économie, aura lieu en fin d'après-midi.

Les principales informations : Michel Barnier sera l'invité du 20H de France 2 dimanche soir, au lendemain de la nomination de son gouvernement

Une première passation de pouvoir aura lieu à 18h15, au ministère de l'Économie

Le gouvernement est d'ores et déjà sous le feu des critiques de l'opposition

Le parti socialiste a confirmé sa volonté de déposer une motion de censure après le discours de politique générale que prononcera Michel Barnier

Le groupe macroniste à l'Assemblée restera "libre dans ses prises de position"

Le groupe macroniste à l'Assemblée restera "fidèle à ses valeurs et libre dans ses prises de positions" après la nomination du gouvernement de Michel Barnier, a déclaré dimanche Gabriel Attal, le chef de file des députés Ensemble pour la République, lors d'une réunion avec ses troupes.

"Je demanderai au Premier ministre d'affirmer clairement dans sa déclaration de politique générale qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur la PMA, le droit à l'IVG, les droits LGBT", a également déclaré Gabriel Attal, faisant état de "désaccords de fond avec certaines personnalités qui ont intégré le gouvernement", selon des participants à la réunion.

Le gouvernement Barnier est "le plus à droite de la Ve République", selon Olivier Faure

Le patron du Parti socialiste Olivier Faure a estimé dimanche sur France 3 que le gouvernement de Michel Barnier, annoncé samedi soir, était "le plus à droite de la Ve République". En cause notamment pour le patron des socialistes, la présence au ministère de l'Intérieur du LR Bruno Retailleau, qui "a été de tout temps de tous les combats contre le mariage pour tous, contre l'interdiction des thérapies de conversion ou contre la constitutionnalisation de l'IVG".

Les socialistes confirment le dépôt rapide d'une motion de censure

Le Parti socialiste va déposer une motion de censure juste après la déclaration de politique générale de Michel Barnier, le 1er octobre, a confirmé dimanche son Premier secrétaire Olivier Faure, reconnaissant qu'elle est "vraisemblablement vouée à l'échec" sans les voix du Rassemblement national.

Passation de pouvoirs à Bercy à 18h15

La passation entre Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances sortant, et son successeur Antoine Armand, nommé samedi au sein du nouveau gouvernement de Michel Barnier, aura lieu dimanche à 18h15, a annoncé le ministère à l'AFP.

En fin d'après-midi, Bruno Le Maire organisera une "réunion de travail" avec Antoine Armand. Elle sera suivie d'une seconde réunion de travail avec cette fois Laurent Saint-Martin, ministre du Budget et des Comptes publics, en remplacement de Thomas Cazenave, qui est lui rattaché directement au Premier ministre Michel Barnier. La cérémonie de passation de pouvoirs sera organisée à 18H15, en présence des nouveaux ministres et ministres délégués.

Michel Barnier sera l'invité du 20H de France 2 dimanche soir

Michel Barnier sera dimanche l'invité du journal de 20H sur France 2, au lendemain de la nomination de son gouvernement par Emmanuel Macron, ont annoncé l'entourage du Premier ministre et la chaîne publique.