EN DIRECT - Après la promulgation des retraites, «allocution» d'Emmanuel Macron lundi soir

Emmanuel Macron fera une "allocution" télévisée lundi soir, a annoncé l'Élysée samedi, juste après la promulgation de la réforme des retraites, toujours très contestée.

"Le Président s'adressera aux Français à l'occasion d'une allocution lundi soir", a indiqué l'Élysée, sans préciser d'horaire. Le chef de l'État entend relancer vite son deuxième quinquennat entravé par la crise sociale et politique.

Les informations principales : Emmanuel Macron s'exprimera lundi soir dans une allocution, a annoncé l'Élysée

Les leaders de la CFDT et de la CGT, Laurent Berger et Sophie Binet, ont jugé tour à tour que la promulgation de la réforme des retraites était un signe de "mépris"

La promulgation de la loi est un nouveau signe de "mépris", jugent la CFDT et la CGT

La promulgation de la réforme des retraites, avec sa mesure phare de recul de l'âge de départ à 64 ans, est un nouveau signe de "mépris", ont tour à tour jugé samedi le numéro un de la CFDT Laurent Berger et son homologue de la CGT Sophie Binet.

La promulgation de la loi au Journal officiel dans la nuit de vendredi à samedi au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel "confirme le violent mépris du président de la République à la fois pour la population et puis en particulier pour les organisations syndicales", a déclaré la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet sur Franceinfo, tandis que Laurent Berger déclarait sur Twitter : "depuis le début, le mépris renvoyé aux travailleurs aura été constant. Mais leur dignité dans la rue est plus forte."

De nuit comme de jour, cette réforme est injuste! La sagesse démocratique exigeait de ne pas la promulguer et de renouer le dialogue. Depuis le début, le mépris renvoyé aux travailleurs aura été constant. Mais leur dignité dans la rue est plus forte. Rdv le #1erMai — Laurent Berger (@CfdtBerger) April 15, 2023

Les syndicats de la SNCF proposent une journée de "la colère cheminote" jeudi

Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont appelé samedi à une "journée d'expression de la colère cheminote" jeudi prochain, présentée comme une "étape de préparation" aux manifestations du 1er mai, peu après la promulgation express de la réforme des retraites.

"La promulgation nocturne de la loi ne change rien du tout à notre combat. Nous ne passerons pas à autre chose tant que cette loi n'est pas abandonnée", affirment dans un communiqué la CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots, qui mènent une grève reconductible depuis le 7 mars. Avant les défilés du 1er mai, les organisations syndicales "proposent, comme étape de préparation, de faire du 20 avril prochain une journée d'expression de la colère cheminote (...) y compris dans un cadre interprofessionnel", indiquent-elles.

Cette date tombe la veille des vacances scolaires des régions parisienne et occitane et d'un week-end de chassé-croisé dans les autres zones qui sont déjà en congés.

Dénonçant la "brutalité de la réforme" et le "bras d'honneur" du gouvernement malgré les nombreuses journées de mobilisation, l'intersyndicale estime que "la violence sociale, orchestrée par le gouvernement et le président des riches, nous engage à rester mobilisés". Les syndicats misent sur le traditionnel rendez-vous du 1er mai qu'ils souhaitent transformer en "journée de mobilisation exceptionnelle et populaire" contre le cœur de la réforme, la retraite à 64 ans.