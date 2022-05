Quel est le message de Macron derrière la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon

Trente ans après l'ère Edith Cresson, une femme est de retour à Matignon. Elisabeth Borne a été nommée Première ministre par Emmanuel Macron ce lundi. L'annonce a été faite après la remise de la démission de Jean Castex, après presque deux ans passés à ce poste. L'arrivée d'Elisabeth Borne à la tête de Matignon est un marqueur pour la suite du quinquennat, car elle est issue de la gauche. L'ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Écologie de 2014 à 2015 a en effet aussi servi les ministres Jack Lang et Lionel Jospin par le passé.

Mais ce n'est pas tout, puisqu'Emmanuel Macron a brandi l'écologie en priorité de son nouveau quinquennat, l'ancienne ministre de la Transition écologique, et nouvelle hôte de Matignon, qu'est Elisabeth Borne, est parfaitement à même d'être en première ligne sur ce dossier. Et pour cause, elle connaît parfaitement le sujet dans sa dimension technique.

Elisabeth Borne devra faire ses preuves

Mais ce qui est certainement le plus important pour le président, c'est qu'Elisabeth Borne aime les dossiers techniques. L'ancienne présidente de la RATP "prend du plaisir à connaître chaque sujet dans sa complexité et ses détails, elle aime l'exécution", confie un conseiller de l'Élysée. Un véritable atout pour Emmanuel Macron, qui se prépare pour les élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin.

Reste que tout n'est pas gagné pour Elisabeth Borne. Pas politique, la Première ministre va devoir faire ses preuves comme chef du gouvernement et de la majorité. Depuis sa nomination lundi soir, elle a trois priorités : la formation de son gouvernement, le combat des législatives et la réforme des retraites.