Parité : pour Montchalin, "en 2020, on a brisé le plafond de verre" dans la haute fonction publique

INTERVIEW

Pour la première fois, 42% de femmes ont été nommées à des postes à responsabilités dans la haute fonction publique en 2020. Un résultat qui ravit Amélie de Montchalin. "En 2020, on a brisé le plafond de verre", s’est-elle exclamée. La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques était l’invitée d’Europe Matin, mardi.

"En 2020, pour la première fois de notre histoire, on a brisé le plafond de verre. Parmi les nommés à des postes de direction et d’encadrement, on a enfin atteint 42%", annonce la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques sur Europe 1. Elle assure également que la féminisation est "au cœur de la réforme de la haute fonction publique". Et il y a urgence : Seulement 31% de femmes accèdent aujourd'hui à ces postes à responsabilité alors qu'elles représentent 62% des fonctionnaires. "Mon objectif n'est pas de se contenter de 60-40", assure Amélie de Montchalin. "La parité c'est 50-50, c'est selon les compétences et le mérite, selon les projets des uns et des autres", poursuit la ministre.

"C'est une grande révolution"

Pour favoriser cette parité, les dispositifs sont mis en place dès les études des futurs hauts fonctionnaires, explique la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. Notamment pour les prochains élèves du futur Institut du service public, qui remplacera l'ENA en 2022. "Dès aujourd'hui, on multiplie les lieux où l'on se forme", assure Amélie de Montchalin. "On a créé des classes préparatoires dans les universités où il y a plus de femmes que d'hommes. C'est une grande révolution parce que dans les classes préparatoires, notamment parisiennes, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes", détaille-t-elle.

En ce qui concerne, les tribunes, publiées au début de l'été, sur le manque de parité dans cette fameuse réforme, comme celle d'Agnès Arcier présidente de la Fédération Femmes Administrateurs dans Le Monde, Amélie de Montchalin botte en touche. "Il y a eu un malentendu, on s'est beaucoup vues depuis", rétorque-t-elle tout en assurant que le président de la République a fait de l'égalité femmes-hommes dans la haute fonction publique "la grande cause du quinquennat".