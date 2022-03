Emmanuel Macron photographié en sweat décontracté à l'Élysée, les internautes amusés

Emmanuel Macron troque le costard-cravate pour un look décontracté. Dimanche soir, le président de la République était à son bureau dans le Salon doré du palais de l'Élysée pour traiter les sujets brûlants du moment, passant plusieurs appels internationaux. Une soirée immortalisée par la photographe officielle d'Emmanuel Macron, Soazig de la Moissonnière. Un ensemble de clichés en couleur et en noir et blanc, sur lesquels Emmanuel Macron apparaît très concentré et contrarié.

Mais ce qui a particulièrement retenu l'attention des internautes, ce n'est pas tant ce dimanche soir passé au téléphone mais plutôt sa tenue assez inhabituelle et inattendue. En effet, Emmanuel Macron est apparu dans un sweat noir siglé "CAP10" (une unité d'élite) et un jean bleu, aux antipodes de ses costumes de chef de l'État.

"C'est un fake", assure un internaute

Les internautes ont réagi aux clichés, amusés ou agacés par ce coup de com' présidentiel. Pour certains, Emmanuel Macron a cherché à imiter son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine qui prend part aux affrontements avec son armée sur le terrain pour défendre son pays face à l'attaque de la Russie. Lors de ses prises de parole officielles et de sa communication informelle via les réseaux sociaux, il apparaît en tee-shirt ou en tenue de soldat.

Notre président, il souffre tellement il travaille aux côté de Zelensky pour la paix.#ComPol. pic.twitter.com/pDXtUHustM — ✊SEM (RAZOOR)✊ (@razoor777) March 14, 2022

Volodymyr Zelensky : fait quatre fois plus d'audience qu'Emmanuel Macron sur Instagram, avec une barbe de trois jours et un pull militaire.

Emmanuel Macron : pic.twitter.com/NcZSAHjSKj — Salomé Saqué (@salomesaque) March 14, 2022

Le pull a Macron il est stylé. C’est décidé je vote pour lui — Gigi l’Amoroso (@LeYgrek) March 14, 2022

Si Macron se prend en photo avec un pull en capuche d'adolescent c'est pour essayer de toucher un autre public que les + de 80 ans. https://t.co/n5NWKaNkz6 — Antoine (@Ar456987BXZ) March 14, 2022

Les réactions sont nombreuses sur Twitter, depuis la parution des photos d'Emmanuel Macron, qui présentera son programme électoral ce jeudi : "C’est confirmé, il se prend pour Zelensky et c’est encore plus grave qu’on croyait…", "Le pull a Macron il est stylé. C’est décidé je vote pour lui", "Si Macron se prend en photo avec un pull en capuche d'adolescent c'est pour essayer de toucher un autre public que les plus de 80 ans", "Je vois des photos de Macron en pull du CPA 10 en mode lycéen à l'oral d'Anglais. C'est un fake ?", "Macron se la joue "décontracté" à la Zelensky en pull à capuche, jeans slim... Un vrai sketch le mec !" Des réactions mitigées.