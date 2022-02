«C'est un vrai combattant» : comment le président Zelensky mobilise les Ukrainiens

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi les Ukrainiens à ne pas déposer les armes et à défendre Kiev, la capitale, où l'armée ukrainienne affronte les forces de Moscou, deux jours après le lancement de l'invasion russe. "Je suis là. On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays", a-t-il déclaré dans une adresse vidéo publiée dans la matinée sur Facebook. Le président ukrainien utilise en effet massivement les réseaux sociaux depuis le début du conflit, pour mobiliser son peuple et réaffirmer qu'il ne quittera pas son pays.

"Il ne joue pas"

Un comportement qui le rend très populaire auprès des Ukrainiens, comme l'explique au micro d'Europe 1 cette entrepreneuse franco-ukrainienne. "Il était très impopulaire ces derniers mois parce qu'on lui reprochait pas mal de choses comme des réformes. Et là, on n'attendait pas du tout de lui cette force de caractère. C'est un vrai combattant, infaillible, intransigeant. Il ne lâche pas les Occidentaux, il ne lâche pas les responsables de gouvernement des différents pays", constate-t-elle.

Avant de poursuivre. "Il a refusé plusieurs fois les propositions pour l'exfiltrer. Il a dit 'nous sommes tous là, nous sommes avec vous', et c'est ce message qui a permis de ne pas rendre Kiev, cette détermination. La foi infaillible du président dans la victoire ukrainienne tient tout le monde et donne des forces. Et c'est tout simplement parce que ça vient de ses tripes et ça tout le monde le sent. Il ne joue pas. Il vit cette situation."