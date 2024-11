Le président français Emmanuel Macron effectuera une visite d'Etat en Arabie saoudite du 2 au 4 décembre à l'invitation du prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS), a annoncé vendredi l'Elysée. "Cette visite d'État sera l'occasion de renforcer le partenariat qui unit la France et le Royaume d'Arabie saoudite", a souligné la présidence française dans un communiqué.

Au menu des discussions : défense, transition énergétique...

Les deux chefs d'Etat entendent notamment "approfondir les coopérations dans des domaines stratégiques" tels que la défense et la sécurité, la transition énergétique et la connectivité, a-t-elle précisé. "Les discussions porteront également sur les domaines d'investissement d'avenir, à l'instar de la fintech, du cyber et de l'intelligence artificielle, alors que la France organisera en février prochain le Sommet pour l'Action sur l'IA", a ajouté l'Elysée.

A l'occasion de cette visite, Emmanuel Macron participera également au One Water Summit, qui se tiendra à Ryad le 3 décembre, en marge de la COP16 sur la lutte contre la désertification. Ce sommet, co-présidé par la France et le Kazakhstan, doit permettre de réfléchir à des "solutions durables et innovantes en matière de gestion des ressources en eau, dans un contexte marqué par l'amplification des défis climatiques", a indiqué l'Elysée.