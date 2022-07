Emmanuel Macron de retour à Paris : week-end studieux avant le remaniement

Après un conseil européen, le G7, un sommet de l’Otan et une conférence des Nations Unies sur les océans, Emmanuel Macron est de retour à l’Elysée. Durant son absence, Elisabeth Borne avait multiplié les consultations, recevant un à un les différents représentants des forces politiques du pays. Ce vendredi, la Première ministre devrait se rendre au Palais pour rendre compte de ses échanges auprès du chef de l’Etat.

Aborder la question du remaniement

Il s’agit pour le couple exécutif de faire le point sur les éventuels accords avec tel ou tel parti sur les réformes à venir. Mais surtout d’aborder la question du remaniement. "C’est pour le début de semaine prochaine", croit savoir un conseiller ministériel. Trois ministres doivent être remplacés pour cause de défaite aux législatives. Et une en raison de son élection à la présidence de l’Assemblée : Yaël Braun-Pivet.

Un week-end studieux pour Macron

L'équipe gouvernementale doit être complétée avec des ministres délégués et des secrétaires d’Etat. Et puis il reste deux cas sur lesquels il faut arbitrer : Damien Abad et Chysoula Zacharopoulou, tous les deux accusés de viols. Tel est le programme d’Emmanuel Macron et de sa Première ministre. Après la tournée européenne, le week-end sera donc studieux pour le chef de l'Etat.