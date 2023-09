Emmanuel Macron à la messe du pape François : une atteinte aux «principes fondateurs» de la laïcité pour LFI

Le président de la République a-t-il sa place à une messe, présidée par le pape en personne ? C'est la question qui agite le monde politique, depuis que l'on a connaissance de la présence d'Emmanuel Macron à la cérémonie, à sa demande. La France Insoumise n'a donc pas tardé à réagir, à l'image du député Bastien Lachaud, qui dénonce une atteinte à la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. "C'est un vrai problème, on ne peut pas crier 'laïcité' sur tous les tons, nous imposer 15 jours de débat pour des abayas à l'école, et dans le même temps, fouler au pied les principes fondateurs de la laïcité inscrits dans la loi de 1905", s'est-il indigné.

>> LIRE AUSSI - Emmanuel Macron et le pape François : une relation politique et spirituelle

"Une incompréhension de ce qu'est la laïcité"

Son collègue Insoumis Alexis Corbière assure même que le calendrier parlementaire a été modifié afin de ne pas froisser le pape François. "Un texte qui devait être débattu sur la loi fin de vie, sera déplacé à une autre date parce que ce texte déplait au pape", souligne Alexis Corbière. "Ça aussi, c'est une incompréhension de ce qu'est la laïcité".

Les sifflets à la messe seront pour lui, pas pour le pape, ironise de son côté le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon en allusion aux sifflets essuyés par le président au Stade de France lors de l'ouverture du Mondial de rugby.