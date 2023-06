Émeutes : nouvelle cellule interministérielle de crise pour Macron, l'ombre de l'état d'urgence plane

Trois jours après la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué à Nanterre par un policier après un refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier, la situation reste tendue en France. Emmanuel Macron a écourté sa présence au sommet européen en Belgique, à Bruxelles, pour présider une nouvelle cellule interministérielle de crise, cet après-midi. Objectif de cette réunion : faire un point sur la situation et surtout envisager la suite.

Car en réalité, le point situation a été fait assez tôt ce matin à Matignon, autour d'Elisabeth Borne et des ministres réunis spécialement pour l'occasion. Cette nouvelle cellule interministérielle de crise est donc d'abord convoquée pour étudier la possibilité de déclencher l'état d'urgence. L'hypothèse est clairement envisagée à moyen terme, même si, à ce stade, rien n'est encore arbitré.

Des réservistes bientôt en renfort ?

En attendant, Emmanuel Macron devrait donc inciter le plus de maires possible à mettre en place des couvre-feux, comme ça a été le cas la nuit dernière dans plusieurs villes, à Montrouge ou à Clamart par exemple, en banlieue parisienne. L'enjeu, c'est aussi la capacité pour les forces de l'ordre à durer dans le temps. L'ensemble des réservistes de la gendarmerie et de la police devraient ainsi être engagés.

Il y a aussi un aspect symbolique à cette cellule, l'exécutif cherchant à répondre politiquement aux images de violence et à afficher sa fermeté. Mais à Beauvau comme à l'Élysée, personne ne cache sa sidération face à une situation décrite comme hors de contrôle. Dans plusieurs endroits, le bilan est jugé plus grave qu'au moment des émeutes de 2005.