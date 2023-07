Émeutes : «Il faut se méfier du syndrome du stade de France», alerte Gérard Larcher

Voitures en feu, tirs de mortiers à répétition, magasins saccagés... La France est secouée par de violentes émeutes ces derniers jours. Des événements violents qui se sont déclenchés après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier après un refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier.

Face aux images des cités en feu, et d'émeutiers parfois parfaitement organisés, le gouvernement ne veut pas tomber dans l'amalgame et refus de dresser un lien entre émeutes et immigration. Mais du côté droit de l'échiquier politique, le constat dressé est fondamentalement différent de celui de l'exécutif.

"Il faut se méfier du syndrome Stade de France, c'est-à-dire de ne pas regarder la vérité en face. Il ne s'agit pas de tout amalgamer. Il y a sûrement des Kevin et des Mattéo", parmi les émeutiers, juge ce jeudi matin au micro d'Europe 1, le président du Sénat, Gérard Larcher.

"Mais poser la question au maire de L'Haÿ-les-Roses. Dans sa commune, plus de 40 % de sa population descend soit de l'immigration, soit directement issu l'immigration. Donc il faut regarder les choses en face, se dire la vérité", juge le président de la chambre haute du Parlement.

