Elections législatives : François Hollande sera-t-il candidat en Corrèze ?

Mardi soir, François Hollande est venu apporter son soutien à la candidate socialiste lors d'un meeting à Limoges réunissant 400 sympathisants. Depuis le début de la campagne présidentielle, Anne Hidalgo peine à réunir et ne dépasse toujours pas les 2% d'intentions de vote dans les sondages. L'ancien président de la République, qui la soutient, se projette au-delà de la présidentielle.

"Je suis fidèle et loyal"

"Nous sommes fiers d'être là avec toi", a lancé la candidate. Anne Hidalgo et François Hollande sont ensemble sur scène lors d'un meeting, symbole important pour la maire de Paris.

L'ancien président est venu lui apporter un soutien clair, lui qui jusqu'ici était absent de la campagne. "Je suis là parce que je suis fidèle et loyal, surtout quand c'est difficile", s'est-il exclamé. "Qu'aurait-on dit si je m'étais tu ou si je m'étais caché ?"

Dans un long discours à la manière d'un candidat, François Hollande a déroulé un programme insistant sur les conséquences de la guerre en Ukraine, affichant ses convictions sur le nucléaire, l'éducation, la santé ou encore la transition énergétique.

L'ancien chef de l'Etat a également donné rendez-vous au lendemain de la présidentielle. "Une initiative devra être prise au lendemain du scrutin et avant les élections législatives pour reconstruire la gauche. J'y prendrai toute ma part parce que c'est tout le sens de ma vie", a-t-il confié.

Un possible retour aux sources est de plus en plus assumé par son entourage. François Hollande pourrait être candidat aux législatives. Il aurait choisi la première circonscription de Corrèze sur laquelle il a régné pendant 14 ans.